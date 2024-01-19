В Башкирии под домашний арест отпустили обвиняемого в хищении мэра Межгорья

Мера пресечения была изменена с содержания под стражей по ходатайству следователя

УФА, 19 января. /ТАСС/. Мэра города Межгорье в Башкирии, обвиняемого в хищении более 1,3 млн рублей, перевели под домашний арест. Мера пресечения была изменена с содержания под стражей по ходатайству следователя, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и изменить Вячеславу Калугину меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест сроком до 20 февраля 2024 года. Постановление не вступило в законную силу", - сказано в сообщении.

Обвиняемый и его защитник не возразили против изменения меры пресечения, отметили в пресс-службе.

Чиновник обвиняется в хищении более 1,3 млн рублей бюджетных средств путем незаконного выписывания себе премий и стимулирующих выплат. Уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки.