Экс-глава пензенского Минсельхоза получил три года условно за злоупотребление полномочиями

Кроме того, Андрей Бурлаков лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение двух лет

ТАСС, 19 января. Ленинский районный суд Пензы приговорил бывшего министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова к трем годам лишения свободы условно за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщается на сайте суда.

"Бурлакову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - отмечается в сообщении. Кроме того, Бурлаков лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение двух лет.

Суд установил, что Бурлаков и его заместитель Андрей Персанов при пособничестве четырех человек в 2019-2020 годах оформили документы с ложными сведениями, по которым затем были предоставлены субсидии сельхозкооперативам, подконтрольным пензенскому бизнесмену и экс-депутату заксобрания Пензенской области Дмитрию Лаврентьеву. В результате федеральному и региональному бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 47,1 млн рублей.

Персанова суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно, Лаврентьева - к штрафу в 200 тыс. рублей. Еще трем фигурантам дела назначены штрафы на сумму 250 тыс. рублей каждому. Подсудимые свою вину признали. Приговор не вступил в законную силу.

Бурлаков занимал пост министра сельского хозяйства Пензенской области с 2013 по 2020 год. 14 мая 2020 года он был задержан сотрудниками УФСБ.