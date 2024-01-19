Суд оштрафовал доцента орловского госуниверситета на 1 млн рублей по делу о взятках

Кроме того, женщина на три года лишена права занимать руководящие должности в государственных органах и органах местного самоуправления

ТАСС, 19 января. Суд приговорил доцента кафедры анатомии, физиологии, гигиены и экологии человека Института естественных наук и биотехнологий Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева к штрафу в 1 млн рублей, признав ее виновной в 16 эпизодах получения взяток от студентов, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Орловской области.

Доцента кафедры анатомии, физиологии, гигиены и экологии человека института естественных наук и биотехнологий Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева в январе 2023 года обвинили в 30 эпизодах взятки от студентов на сумму свыше 340 тыс. рублей

"Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 1 млн рублей. Кроме того, женщина на три года лишена права занимать руководящие должности в государственных органах и органах местного самоуправления", - говорится в распространенном сообщении. Женщину признали виновной в совершении 16 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Как установлено в суде, с 2019 по 2021 год доцент склоняла сотрудников из числа педагогического состава университета к выставлению положительных оценок студентам по экзаменам и зачетам. Также женщина написала за нескольких студентов выпускные квалификационные работы и предоставила готовые ответы к вступительным экзаменам в магистратуру. За указанные действия доцент получила от студентов в виде взяток свыше 340 тыс. рублей.