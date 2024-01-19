После наезда легковой машины на остановку в Москве пятерых человек доставили в больницу

По предварительным данным, водитель не справился с управлением

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Пять человек доставлены в медицинские учреждения после ДТП на юго-востоке Москвы, где водитель "Нивы" врезался в остановку. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

"В результате ДТП пострадали пять человек. Все они были доставлены в медицинские учреждения", - сказал он. Ранее в столичной прокуратуре сообщали о четырех госпитализированных.

ДТП произошло утром 19 января на Новочеркасском бульваре у дома 20, корпус 1. Водитель "Нивы" двигался со стороны улицы Донецкой по направлению к улице Маршала Голованова, по предварительным данным, он не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.