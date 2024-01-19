По предварительным данным, смерть не носит криминального характера, следов насилия не обнаружено

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Столичный СК начал проверку по факту смерти солиста Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского Михаила Шиленкова, тело которого нашли в ванной комнате в отеле в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время в Пресненском межрайонном следственном отделе СК по факту смерти Михаила Шиленкова начата доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются", - сказал собеседник агентства.

Тело Шиленкова было найдено в ванной комнате в номере отеля в центре Москвы. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера, следов насилия не обнаружено. Причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Михаил Шиленков в 1995 году стал солистом оркестра "Молодая Россия", в 1999 году - Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением П. Когана. C 2003 года является солистом Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского. Участвовал в многочисленных выступлениях оркестра в России и за рубежом.