В квартире на юго-востоке Москвы нашли тела женщины и ребенка

Еще одну пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Тела женщины и ребенка обнаружены в квартире жилого дома на юго-востоке Москвы, еще одна пострадавшая госпитализирована, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

Тела женщины 1959 года рождения и ее внука 2010 года рождения обнаружили 19 января в квартире жилого дома на улице Курьянова в Москве, видимые признаки насильственной смерти отсутствуют. Кроме того, дочь погибшей доставлена в больницу для оказания медпомощи. В сообщении сказано, что Люблинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В ГСУ СК уточнили, что перед осмотром квартиры следователями ее обследовали сотрудники экстренных служб и Мосгаза.