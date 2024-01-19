В Подмосковье арестовали кубинца, ранившего приятеля ножом

Нападавшему предъявлено обвинение в покушении на убийство

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Суд арестовал гражданина Кубы, который во время ссоры ударил ножом своего знакомого в деревне Щемилово. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"По ходатайству следователя следственного отдела по Ногинску ГСУ СК России по Московской области судом арестован 36-летний мужчина. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 16 января у одного из домов в деревне Щемилово между двумя мужчинами произошел конфликт, во время которого один ударил другого ножом. Пострадавший госпитализирован.