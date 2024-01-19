Прокурор запросил девять лет обвиняемому по первому делу о диверсии в Петербурге

В судебном следствии было установлено, что Вячеслав Зайцев за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей согласился поджечь устройства сигнализации, централизации и блокировки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Прокурор Санкт-Петербурга запросил обвиняемому по первому в истории городского суда делу о диверсии - поджоге релейного шкафа на железной дороге - наказание в виде девяти лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

"Прокурор города Санкт-Петербурга Виктор Мельник, выступая в прениях сторон, с учетом представленных доказательств предложил суду признать подсудимого Вячеслава Зайцева виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы, из которых два года - с отбыванием в тюрьме, оставшуюся часть - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Прокурор предъявил фигуранту обвинение по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия, то есть поджог, направленный на повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации).

В судебном следствии было установлено, что Зайцев за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей согласился поджечь устройства сигнализации, централизации и блокировки - железнодорожного релейного шкафа, отвечающего за интервальное регулирование движения поездов и обеспечивающего безопасный пропуск железнодорожных составов.

Инцидент произошел вечером 17 марта 2023 года на перегоне между станциями Горелово и Красное Село. Обвиняемый облил горючим веществом шкаф, после чего поджег. Горящий релейный шкаф он также снял на мобильный телефон.