В Севастополе подтопило почти 80 домов

К ликвидации ЧП привлечено более 150 человек и 50 единиц техники

ТАСС, 19 января. МЧС направило дополнительную группировку в Севастополь, где подтоплены уже почти 80 домов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В населенные пункты с наиболее сложной обстановкой направлена аэромобильная группировка МЧС России в составе 60 человек и 10 единиц техники", - сказали в МЧС.

К ликвидации ЧП привлечено более 150 человек и 50 единиц техники. Спасатели проводят подворовый обход, оказывают адресную помощь. Для расчистки русел рек в Инкермане и Черноречье привлечены две группы сотрудников МЧС. Также ведется мониторинг состояния дамбы в районе пруда Торопова дача и контроль за уровнем наполнения Чернореченского водохранилища.

В зоне подтопления находятся четыре муниципальных образования: Нахимовский, Орлиновский, Балаклавский и Инкерман. Всего подтоплено 83 приусадебных участка, 78 частных домов, в которых проживают 171 человек, включая 38 детей.

Как сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев, в готовности к приему пострадавших находятся пункты временного размещения, в городе создан оперативный штаб по прохождению паводка и устранению последствий обильных осадков. "Многие пруды и водохранилища заполнены максимально", - уточнил Развожаев в своем Telegram-канале.

Позже он сообщил, что севастопольцам, чье имущество пострадало в непогоду, выплатят до 100 тыс. рублей.

"По ущербу. <...> Будет предусмотрена выплата до 100 тыс. рублей, дал поручение предусмотреть выделение соответствующих средств из резервного фонда. Важно: заявление через "Госуслуги" подавать не надо. Муниципалитеты на местах организуют работу с подворовым обходом, как только уйдет вода", - написал он.