"ТНГ-групп" нашла потерянную в Иркутской области капсулу с радиоактивным цезием-137

Контейнер, в котором находилась капсула, не поврежден

ИРКУТСК, 19 января. /ТАСС/. Компания "ТНГ-групп" нашла потерянную в тайге на севере Иркутской области опасную капсулу с радиоактивным цезием-137. Контейнер, в котором находилась капсула, не поврежден, сообщила компания в своем Telegram-канале.

"С места проведения поиска утерянного контейнера пришла долгожданная новость - потеря нашлась! К настоящему моменту известно, что контейнер не был поврежден, целостность его не нарушена. Проведенные замеры защитной капсулы не выявили превышения уровня радиационной безопасности. Источник будет направлен к специальному месту хранения на время дальнейших оперативно-следственных мероприятий", - говорится в сообщении компании.

Инцидент произошел 12 января, группа сотрудников "ТНГ-групп", занимающейся геологоразведкой, направлялась из Усть-Кута к Чаяндинскому месторождению. С собой у них была небольшая капсула с радиоактивным веществом, упакованная в специальный защитный контейнер. Цезий-137 используется в нефтяной и газовой промышленности для геофизических исследований в скважинах. Контейнер был закреплен снаружи "Камаза", и по пути исчез.

Как пояснял гендиректор компании Ян Шарипов, это могло случиться из-за очень сложных метеорологических условий. За находку капсулы компания объявляла вознаграждение в 200 тыс. рублей. Поисками занимались две бригады со специализированным оборудованием и дозиметрами.

"Хочу поблагодарить всех, принимавших участие в поиске. Мы проведем разбор и тщательный анализ всех обстоятельств, приведших к инциденту, чтобы исключить малейшую возможность его повторения", - говорится в сообщении со ссылкой на Шарипова.

"ТНГ-групп" зарегистрирована в Татарстане и входит в нефтесервисный холдинг "Таграс". Она объединяет промысловые, геологоразведочные и научно-производственные подразделения.