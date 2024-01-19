В Барнаул санавиацией доставили пострадавшую женщину, дети которой погибли в пожаре

Она находится в крайне тяжелом состоянии

БАРНАУЛ, 19 января. /ТАСС/. Пострадавшую женщину, двое детей которой погибли в пожаре в Краснощековском районе Алтайского края, эвакуировали вертолетом в Барнаул. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

"Сегодня эвакуировали вертолетом в Барнаул", - сообщили агентству в ведомстве в ответ на вопрос о состоянии пострадавшей. Ранее сообщалось, что женщина находится в крайне тяжелом состоянии.

Пожар в частном доме села Краснощеково произошел 16 января. По данным следственного управления СК России по Алтайскому краю, в результате возгорания погибли два ребенка.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Ход расследования поставлен на контроль прокуратуры, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. Она также отметила, что по поручению прокурора организована проверка.

В СК уточнили, что, по предварительным данным, дети находились дома вместе с матерью. Утром в помещении была растоплена печь. В данный момент следователи проводят осмотр места происшествия.