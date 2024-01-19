Суд оставил в СИЗО экс-сенатора от Рязанской области Петину по делу о взятках

Арест продлили до 22 марта

ТАСС, 19 января. Рязанский областной суд оставил без изменения меру пресечения экс-сенатору, заместителю министра здравоохранения Рязанской области Ирине Петиной, обвиняемой в получении взятки, она останется в СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Рязанский областной суд оставил решение районного суда без изменения. Она будет в СИЗО до 22 марта включительно", - рассказали в суде.

Как ранее сообщал ТАСС, в июле 2023 года Петину заключили под стражу на два месяца по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), затем суд дважды продлевал срок ареста.

Петина с 2011 по 2020 год занимала должность заместителя министра здравоохранения Рязанской области. Курировала отделы бухгалтерского учета и отчетности, государственных закупок и правового обеспечения, а также планово-финансовый отдел. В 2020-2022 годах была членом Совета Федерации от Рязанской области.