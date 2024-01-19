Экс-министра строительства Самарской области перевели под домашний арест

Он подозревается в превышении полномочий

ТАСС, 19 января. Самарский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест экс-министру строительства Самарской области Николаю Плаксину, подозреваемому в превышении полномочий, сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

"Домашний арест до 23 февраля", - сказала собеседница агентства.

Плаксин был задержан 25 апреля 2023 года, его подозревают по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий), дело расследует Главное следственное управление при региональном ГУ МВД. По версии следствия, Плаксин приказал подчиненным подписать документы на ввод в эксплуатацию двух домов культуры, построенных по нацпроекту "Культура". При этом культурные учреждения не соответствовали требованиям безопасности. 27 апреля Октябрьский районный суд Самары избрал для Плаксина в качестве меры пресечения заключение под стражу.