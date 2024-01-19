В ЛНР задержали женщину, передававшую Киеву данные о военных РФ

Как сообщили в управлении ФСБ по республике, она передавала ВСУ информацию о местах дислокации личного состава и военной техники российских ВС, задействованных в проведении спецоперации

ЛУГАНСК, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике (ЛНР) совместно с сотрудниками УФСБ России по Южному военному округу задержали на территории ЛНР гражданку Украины, передававшую Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о российских военнослужащих. Об этом журналистам сообщили в управлении ФСБ по ЛНР.

"УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Южному военному округу пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, действовавшей в интересах спецслужб иностранного государства", - сказано в сообщении.

Сообщается, что жительница республики, "руководствуясь личными мотивами", передавала ВСУ данные о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ, задействованных в проведении специальной военной операции.