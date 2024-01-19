Прокурор запросила для Дарьи Треповой 28 лет лишения свободы

Дмитрию Касинцеву, который обвиняется в укрывательстве Треповой после теракта, запросили 1 год и 10 месяцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Государственный обвинитель запросила для Дарьи Треповой, обвиняемой в теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний [прошу] окончательно определить Треповой к отбытию наказание в виде лишения свободы сроком на 28 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей и ограничением свободы на два года", - сказала прокурор Надежда Тихонова.

Дмитрию Касинцеву, который обвиняется в укрывательстве Треповой после теракта, прокурор запросила наказание в виде лишения свободы на 1 год и 10 месяцев в колонии общего режима. Меру пресечения подсудимому на период до вступления приговора в законную силу прокурор просит изменить с домашнего ареста на заключение под стражу.

Гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда прокурор считает подлежащими удовлетворению, при этом размеры компенсаций просила определить, исходя из фактических обстоятельств причинения вреда на основе принципов разумности и справедливости, а также индивидуальных особенностей потерпевших.

В своей речи обвинитель подробно изложила фабулу дела с учетом доказательств, которые ранее были исследованы в процессе: свидетельских показаний, данных видеозаписей, протоколов осмотра места происшествия, многочисленных судебных экспертиз. Прокурор указала на то, что Трепова совершила преступления в составе организованной группы, действия которой отличались тщательной подготовкой, соблюдением мер конспирации и продумыванием отходных путей. При этом с украинскими кураторами Романом Попковым и Юрием Денисовым ее, по данным следствия, объединяла общность антироссийских взглядов, в том числе неприятие СВО.

В итоговой редакции Треповой предъявлено обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение, перевозка, ношение взрывных устройств), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка документов с целью скрыть другое преступление). В последнем случае речь идет о фальшивом водительском удостоверении на имя студентки петербургской академии художеств Анастасии Криулиной, именем которой подсудимая представлялась Татарскому, - это единственное из вмененных Треповой преступлений, вину в котором она ранее частично признала.

О процессе

Второй Западный окружной военный суд с 15 ноября рассматривает уголовное дело Треповой и ее предполагаемого укрывателя Дмитрия Касинцева на выездном заседании в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, 2 апреля 2023 года Трепова, выполняя указания кураторов с Украины, принесла в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Фомину. При последовавшем взрыве военкор погиб, ранения получили еще 52 находившихся в помещении человека. Всего потерпевшими по делу признаны 85 человек. Касинцева обвиняют в заранее не обещанном укрывательстве Треповой в своей квартире после теракта (ч. 2 ст. 316 УК РФ).