19 января, 11:34,
обновлено 19 января, 11:56

СК требует ареста главы узбекского землячества Баратова по делу о разжигании розни

Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

В одной из соцсетей он ранее опубликовал оскорбительный пост об участниках СВО

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Следственный комитет России требует арестовать президента межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова, подозреваемого в возбуждении ненависти либо вражды после его поста в соцсетях в адрес участников специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком районном суде Москвы, куда поступило ходатайство ведомства.

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"В суд поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении У. А. Баратова. Оно будет рассмотрено 19 января", - сказали в суде.

Баратов подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ранее сообщалось о том, что в одной из соцсетей он опубликовал оскорбительный пост об участниках СВО. 

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