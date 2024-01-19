В Туве в результате отравления угарным газом погибли два ребенка

Еще один ребенок и его родители госпитализированы в тяжелом состоянии

ТАСС, 19 января. Два ребенка умерли и один госпитализирован вместе с родителями после отравления угарным газом в частном доме в Туве. Об этом сообщает прокуратура Республики Тыва.

"Прокуратура республики организовала проверку по факту смерти двух несовершеннолетних детей от угарного газа на Вавилинском затоне города Кызыла. Предварительно установлено, что 19 января в частном доме в результате неправильного обращения с отопительной печью произошло задымление, в результате которого от отравления угарным газом погибли двое несовершеннолетних детей. В медицинское учреждение в тяжелом состоянии доставлены двое взрослых и один ребенок", - говорится в сообщении.

В прокуратуре региона ТАСС сообщили, что возраст погибших детей - 14 лет и 1 месяц. "Это были члены одной семьи. Ребенок, которого госпитализировали вместе с родителями, 2016 года рождения", - пояснили в ведомстве.

Для выяснения обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал прокурор города Кызыла Павел Насс. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка деятельности уполномоченных органов и ответственных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщили в прокуратуре.