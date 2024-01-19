На Кубани спасли провалившуюся под лед девочку

Она находится в больнице

КРАСНОДАР, 19 января. /ТАСС/. Ребенок упал в реку во время прогулки по тонкому льду в станице Кавказской в Краснодарском крае, девочка госпитализирована. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Кавказского района.

"В станице Кавказской в районе смотровой площадки по ул. Дзержинского несовершеннолетняя девочка 12 лет по собственной неосторожности, гуляя возле реки Кубани, вышла на образовавшийся у берега лед и упала в воду, но сумела зацепиться за ветки", - говорится в сообщении.

Помощь ребенку оказали спасатели: девочку достали из воды, телесных повреждений она не получила, однако у нее диагностировали переохлаждение, пострадавшая госпитализирована.