В Брянской области в результате обстрела со стороны ВСУ повреждены четыре дома

Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз

БРЯНСК, 19 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село в Брянской области, повреждены четыре жилых дома. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"Украинские террористы обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены четыре жилых дома, торговый объект, остановочный павильон", - написал глава региона. Оперативные службы работают на месте.

Ранее Богомаз сообщал о трех уничтоженных беспилотниках - в городе Клинцы, Погарском и Унечском районах области. При подавлении дрона средствами РЭБ Минобороны РФ над Клинцами произошел сброс боеприпаса на нефтебазу, началось возгорание резервуаров в обваловании. По данным оперативных служб, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Для тушения был привлечен пожарный поезд.