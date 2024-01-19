СК завершил дело о нападении на прохожего на Маросейке в центре Москвы

Злоумышленники распылили в лицо пострадавшему содержимое газового баллончика, после чего избили его

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Следователи завершили уголовное о нападении на прохожего на улице Маросейке в центре Москвы летом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК РФ.

"Басманным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округ главного следственного управления СК РФ по городу Москве завершено расследование по уголовному делу в отношении двух молодых людей 2002 и 2005 годов рождения. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что 30 августа прошлого года два молодых человека напали на прохожего в центре Москвы, распылили ему в лицо содержимое газового баллончика, после чего избили. Молодые люди признались, что таким образом хотели противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, а на прохожего напали под надуманным предлогом.

"Столичными следователями оперативно проведен комплекс необходимых следственных действий, осмотрены и изъяты видеозаписи, на которых зафиксированы противоправные действия фигурантов, вину в инкриминированном преступлении они признали полностью. Судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в пресс-службе.