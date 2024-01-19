В Иркутске после взрыва зарядки телефона пострадала школьница

Она находится в тяжелом состоянии

ИРКУТСК, 19 января. /ТАСС/. В больницу Иркутска вертолетом из села Тыреть Заларинского района доставили 14-летнюю девочку с множественными травмами. Она находится в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения Иркутской области.

"В тяжелом состоянии, у нее множественные травмы. Доставили санавиацией в областную детскую больницу", - сказали в областном Минздраве.

По информации местных СМИ, инцидент произошел в частном доме. Девочка в руках держала мобильный телефон, который был подключен к зарядке. Взорвался зарядный блок, повредив часть стены. Родители были дома, они вызвали скорую, окровавленного ребенка госпитализировали.