В Воркуте пограничники изъяли 3,7 тонны незаконно добытой наваги и чира

По предварительной информации, ущерб биологическим ресурсам России составляет 13,9 млн рублей

ТАСС, 19 января. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району изъяли более 3,7 тонны незаконно выловленной рыбы в Воркуте, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Это 23,5 тыс. экземпляров наваги и около 3 тыс. экземпляров чира.

"Изъято более 3,7 тонны водных биологических ресурсов различного видового состава. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, превысил 13,9 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Выявленная продукция не имела необходимых маркировок, ветеринарных сопроводительных документов и предназначалась для поставок в города Республики Коми, Архангельской и Кировской областей. Мероприятия проводились совместно с УФСБ России по Республике Коми с привлечением сотрудников управления Росгвардии по республике.

Пограничное управление проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).