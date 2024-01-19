В Смоленске начались слушания по делу о покушении на контрабанду 485 кг наркотиков

Их стоимость оценивается в более 7 млрд рублей

ТАСС, 19 января. Смоленский районный суд приступил к слушаниям по уголовному делу о покушении на контрабанду свыше 485 кг наркотиков стоимостью более 7 млрд рублей. Обвиняемым по делу проходит 32-летний гражданин иностранного государства, сообщила пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

"В суде начались слушания по уголовному делу о покушении на контрабанду более 485 кг наркотиков. Перед Смоленским районным судом предстал 32-летний иностранный гражданин. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. "а", "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (покушение на контрабанду наркотических средств), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере)", - говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, в апреле 2023 года мужчина в составе организованной группы, связанной с контрабандой наркотических средств, перевозил более 485 кг наркотиков в специально оборудованных тайниках в грузовом автомобиле для дальнейшей продажи. При попытке пересечь российскую границу мужчину задержали.