19 января, 13:02,
обновлено 19 января, 13:16
Военная операция на Украине

Суд в Москве арестовал главу узбекского землячества по делу о разжигании розни

© Официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции

Усман Баратов ранее опубликовал пост с оскорбительными высказываниями в адрес участников спецоперации

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу президента межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова по делу о возбуждении ненависти после его поста в соцсетях с оскорбительными высказываниями в адрес участников специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"По ходатайству следствия Усману Акрамовичу Баратову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 марта", - сказала представитель суда.

Баратову вменяется совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Ранее сообщалось о том, что в одной из соцсетей Баратов опубликовал пост, где называет участников СВО "петухами" и отмечает, что его задевает термин "русский". 

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