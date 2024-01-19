В Запорожской области задержали троих мужчин по делу о лишении свободы подростка

Как сообщили в СК, подростку самому удалось сбежать из подвала, после этого он обратился в больницу и в правоохранительные органы

ТАСС, 19 января. Трое мужчин задержаны в Запорожской области по обвинению в незаконном лишении свободы 16-летнего подростка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"13 января 2024 года в дневное время трое обвиняемых незаконно поместили в подвал дома по улице Севастопольской города Бердянска 16-летнего подростка, где избили его и стали незаконно удерживать. <...> Личности обвиняемых удалось установить благодаря слаженной работе правоохранительных органов. Мужчины задержаны", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, подростку самому удалось сбежать из подвала, после этого он обратился в больницу и в правоохранительные органы. На допросе все трое задержанных признались в преступлении. Дело возбуждено по п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего).