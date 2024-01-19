19 января, 13:10

В Белгороде арестовали еще одного фигуранта дела об избиении прохожих

Его заключили под стражу на два месяца

ТАСС, 19 января. Октябрьский районный суд Белгорода заключил под стражу на два месяца молодого человека, который обвиняется в хулиганстве по делу об избиении прохожих на улицах города. Об этом сообщили ТАСС в суде.

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"Заключили под стражу на два месяца", - сказала собеседница агентства.

В суде уточнили, что молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее Свердловский и Октябрьский районные суды Белгорода отправили в СИЗО на два месяца троих фигурантов дела.

Группа, которая нападала на прохожих на улицах Белгорода, снимала свои действия на камеру и выкладывала записи в соцсетях, состоит из шести человек, четверо из них являются несовершеннолетними.

Возбуждены уголовные дела по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности), ч. 3 ст. 30, п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

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