В Воронеже во время игры на электрогитаре ребенка ударило током

Возбуждено уголовное дело

ВОРОНЕЖ, 19 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования в музыкальной студии в Воронеже подростка, которого ударило током во время игры на электрогитаре. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 16 января во время репетиции в студии по улице Комиссаржевской 13-летнего подростка ударило током. Он госпитализирован, назначено лечение, его жизни и здоровью угрозы нет. Как уточняется в сообщении, следователи осмотрели студию, изъяли музыкальное оборудование, отсмотрели видеозапись репетиции, назначили судебно-медицинскую экспертизу. 17 января некоторые воронежские Telegram-каналы сообщили об инциденте с ударом током ребенка в студии, сотрудники которой якобы не вызвали скорую медицинскую помощь, а обработали рану и отправили домой. В последствии ребенка госпитализировали в Воронежскую областную детскую больницу.