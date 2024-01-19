В кафе на востоке Москвы в ходе конфликта оппоненты применили сигнальный пистолет и нож

Пострадавший был доставлен в медучреждение

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Пьяный мужчина устроил стрельбу из сигнального пистолета в кафе на востоке Москвы, его ранил в шею ножом оппонент и скрылся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в кафе на улице Бойцовой. "Между гражданами произошел конфликт, в результате которого один из участников с признаками алкогольного опьянения произвел выстрел, предположительно, из сигнального пистолета. Другой мужчина нанес ножевое ранение стрелявшему в область шеи, после чего с места происшествия скрылся", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что пострадавший был доставлен в медучреждение. "Сотрудники полиции проводят комплекс необходимых мероприятий направленных на розыск и задержание подозреваемого", - добавили в главке. По этому факту проводится проверка.