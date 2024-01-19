СК предъявил обвинение главе узбекского землячества в разжигании розни

Суд заключил Усмана Баратова под стражу до 17 марта

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение президенту межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усману Баратову в возбуждении ненависти после его поста в соцсетях с оскорбительными высказываниями в адрес участников специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.

"После сомнительных высказываний президента межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Акрамовича Баратова о российских солдатах ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - сказала представитель суда.

Суд заключил его под стражу до 17 марта.

Ранее сообщалось о том, что в одной из соцсетей Баратов опубликовал пост, где называет участников СВО "петухами" и отмечает, что его задевает термин "русский".