Экс-глава Ленинского городского округа Подмосковья останется под арестом до 22 марта

Также арестован бывший замглавы района Альберт Гравин

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил до 22 марта срок ареста бывшему главе Ленинского городского округа Подмосковья Алексею Спасскому по делу о получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Тверского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Спасского Алексея Петровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, сроком до 22 марта", - сказали в суде.

По этому делу также арестован бывший замглавы Ленинского района Альберт Гравин и отправлен под домашний арест предполагаемый посредник в передаче взятки Алексей Соловьев.

По данным некоторых СМИ, один из предпринимателей хотел перевести земельный участок из одной категории в другую для последующего строительства. За услугу замглавы района Гравин, курирующий земельные вопросы, через посредника потребовал у него 60 млн рублей. Позднее следствие предъявило обвинение и главе Ленинского городского округа Спасскому.