СК попросил продлить домашний арест Блиновской

Блогера обвиняют в неуплате 918 млн рублей налогов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Следователи просят Замоскворецкий суд Москвы продлить срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате 918 млн рублей налогов. Как сообщила корреспонденту ТАСС адвокат Наталия Сальникова, СК все еще считает, что блогер может скрыться и уничтожить доказательства по делу.

"Следователи просят Замоскворецкий районный суд продлить срок домашнего ареста в отношении Елены Олеговны, мотивируя свое ходатайство тем, что она пыталась скрыться и может уничтожить доказательства по делу. Следователям также еще нужно дополнительное время, чтобы предъявить моей подзащитной обвинение в окончательной редакции", - рассказала собеседница агентства.

Защита считает домашний арест в отношении Блиновской излишней мерой, не соответствующей требованиям законодательства. В суде ТАСС подтвердили, что ходатайство следствия к ним поступило. Дата заседания пока не назначена.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В ее отношении возбуждено уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Позднее суд избрал запрет определенных действий ее мужу Алексею Блиновскому, которому предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Их счета арестованы в рамках обеспечительных мер.