Глава узбекского землячества не признал вину в разжигании розни

Суд заключил Усмана Баратова под стражу до 17 марта

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов не признал вину в возбуждении ненависти после его поста в соцсетях с оскорбительными высказываниями в адрес участников специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"В ходе допроса Баратов вину не признал. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая. Продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий по установлению иных лиц, причастных к совершению данного преступления", - говорится в сообщении.

Следствие предъявило ему обвинение по статье о возбуждении ненависти, а суд заключил его под стражу до 17 марта.