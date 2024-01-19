Замминистра здравоохранения Московской области арестовали по делу о взятке

Александра Захарова заключили под стражу сроком на 2 месяца, до 17 марта

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы заключил под стражу заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова по обвинению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Тверского районного суда Москвы Захаров Александр Владимирович, занимающий должность заместителя министра здравоохранения Московской области, отправлен в СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 17 марта", - сказала представитель суда.

Захарову предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).