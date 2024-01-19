В Марселе эвакуировали три школы из-за сообщений о "минировании"

Информация о бомбах в лицеях города оказалась ложной, заявили в местной полиции

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Три школы в Марселе на юге Франции были эвакуированы из-за сообщений о минировании, передает телеканал France 3. Как сообщила местная полиция, угрозы оказались ложными.

"[Поступили] ложные сообщения о бомбах в лицеях Марселя", - говорится в сообщении полиции в X. Правоохранители добавили, что провели операцию на месте и эвакуировали учащихся. В сообщении полиции приводятся слова министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, который ранее заявлял, что французские власти "разыщут каждого", кто виновен в распространении ложных сведений о минировании.

Согласно данным France 3, речь идет о трех школах, сообщения об угрозе получили их директора.

Ранее французская газета Le Parisien сообщила о задержании на западе Франции в городе Анже 13-летнего подростка, который подозревается в распространении как минимум 380 ложных сообщений об угрозе взрыва в стране.

По состоянию на 16 января во Франции возбуждено 192 дела о ложных угрозах взрывов в учебных заведениях, пишет издание. По информации телеканала France 3, более 300 ложных сообщений о минировании учебных заведений зарегистрировали во Франции с 4 сентября 2023 года.