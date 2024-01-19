Bild: на западе ФРГ в результате стрельбы погиб человек

Как сообщила газета, еще двое получили тяжелые ранения

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Один человек убит, двое тяжело ранены в результате стрельбы на территории завода по переработке вторсырья в городе Хаген (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии. Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, на месте происшествия находятся многочисленные сотрудники полиции, а также машины скорой помощи. Территория вокруг оцеплена. Задействован спасательный вертолет.

Предполагаемый преступник был задержан сотрудниками правоохранительных органов.