В Подмосковье люди застряли на сломавшемся подъемнике горнолыжного комплекса

По предварительной информации, в результате ЧП могут быть пострадавшие

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Посетители горнолыжного курорта "Степаново" в Яхроме застряли на подъемнике из-за его поломки, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"На горнолыжном комплексе "Степаново" в Яхроме произошла поломка подъемника, на высоте находятся люди", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, неисправность произошла в колесе привода, в результате ЧП могут быть пострадавшие.

Сотрудники комплекса эвакуировали нескольких застрявших посетителей. На место выехали спасатели для эвакуации остальных.