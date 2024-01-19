Прокуратура выявила нарушения на челябинской ж/д станции, где ребенка спасли из-под поезда

Жительница села Аргаяш спасла ребенка, когда тот пытался проползти под составом и едва не угодил под начавший движение поезд

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Уральская транспортная прокуратура выявила нарушения при организации маневровой работы около станции Аргаяш Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области, где женщина спасла ребенка из-под колес начавшего движение поезда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с выявленными нарушениями при организации маневровой работы начальнику Южно-Уральской дирекции управления движением внесено представление. Работниками Челябинской транспортной прокуратуры осуществлен выезд в село Аргаяш, в ходе которого совместно с представителями Южно-Уральской железной дороги и администрацией Аргаяшского сельского поселения проведены мероприятия, направленные на обеспечение безопасных условий пересечения железнодорожных путей жителями населенного пункта, в том числе детьми", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Глава Аргаяшского муниципального района Игорь Ишимов 18 января сообщил на своей странице во "ВКонтакте", что жительница села Аргаяш спасла ребенка, когда тот пытался проползти под составом и едва не угодил под начавший движение поезд. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили журналистам, что проводятся надзорные мероприятия в сфере соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, о защите прав несовершеннолетних.