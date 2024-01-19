В Ялте из-за непогоды обрушилась еще одна подпорная стена и хозпостройка

В Крыму ранее объявили штормовое предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Обрушение второй подпорной стены и хозпостройки произошло в Ялте из-за непогоды, участок оградили для безопасности. Об этом сообщила мэр Янина Павленко.

"С утра ведем обследование подпорных стен. Помимо той, что обрушилась на Садовой, еще одна - на Южнобережном шоссе в районе Никиты (напротив креста). Пострадала хозпостройка, но в целом ситуация стабильна и находится на контроле "Крымавтодора". Для безопасности участок оградили", - сообщила она в Telegram-канале.

По данным главы Ялты, из-за непогоды также произошло повреждение укрепительного сооружения в русле реки в районе Пионерского парка, есть просадка и подвижка грунта. "Ждем вердикта противооползневого управления, других специалистов, прорабатываем варианты дальнейших действий. Стабилизировали ситуацию в Алупке, в Кореизе пытаемся вернуть бурный поток воды с улицы в ливневку. В других населенных пунктах также есть подтопления частных домовладений, подвалов, наносы на дорогах", - уточнила Павленко.

Ранее глава Ялты сообщала об обрушении подпорной стены на Садовой из-за сильных осадков, за 12 часов там выпало 44 мм.

Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного дождя и ветра. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 19 января на реках северного предгорья и Южного берега Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, а в низовьях рек Бельбек и Черная - на 1-2,5 м без достижения опасных отметок.