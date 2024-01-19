В Подмосковье три человека пострадали из-за поломки подъемника горнолыжного комплекса

Эвакуация застрявших на высоте людей завершена

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Три человека получили травмы в результате поломки подъемника на горнолыжном комплексе "Степаново" в Яхроме, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В результате ЧП пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

Подмосковная прокуратура уточнила, что эвакуация застрявших на высоте людей завершена. Ведомство начала проверку по факту случившегося. Предварительной причиной ЧП стало недостаточное натяжение троса из-за поломки поворотного колеса.