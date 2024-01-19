Возгорание локализовали на площади 600 кв. м

ТАСС, 19 января. В Краснодаре произошел пожар в двухэтажном здании на площади 600 кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Произошло загорание кровли двухэтажного здания на площади 600 кв. м. В 18:08 мск [объявлена] локализация пожара на площади 600 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар случился на Ростовском шоссе в 17:38 мск. В тушении задействовано 83 человека, 28 единиц техники, в том числе от МЧС - 54 человека личного состава, 17 единиц техники.

Ранее в социальных сетях появилась информация о пожаре, возникшем предположительно в автосервисе.