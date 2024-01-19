В Челябинске ликвидировали открытое горение в торговых павильонах

Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Открытое горение ликвидировано на рынке в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 20:42 (18:42 мск) объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Пожар начался в 17:40 (15:40 мск). Площадь возгорания составила 1,2 кв. м. В момент начала пожара рынок был закрыт, людей внутри не было.

Группировка на тушении составила почти 100 человек. Сотрудники ГИБДД перекрыли улицы по периметру пожара. На объекте дежурили две кареты скорой помощи. Два человека обратились за помощью, от госпитализации они отказались.

В 21:25 (19:25 мск) Госавтоинспекция Челябинска проинформировала о возобновлении движения по центральным улицам города. По данным пресс-службы регионального следственного управления СК РФ, по факту пожара организована проверка по признакам преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). "В ходе проверки будут установлены причины, приведшие к произошедшему", - отметили в пресс-службе.