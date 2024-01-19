Из-за аварии на горнолыжном подъемнике в Яхроме возбудили уголовное дело

Из-за поломки подъемника пострадали три человека

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ по Московской области возбудил уголовное дело из-за аварии горнолыжного подъемника в Яхроме. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении подмосковного СК России.

"Следственным отделом города Дмитрова ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ч. 1 ст. 238) УК РФ", - сообщили в ведомстве.

По данным СК, в пятницу на горнолыжном курорте в деревне Степаново Дмитровского городского округа произошла авария механизма подъемника. "Предварительной причиной явилась поломка поворотного колеса, в результате чего произошла остановка подъемника", - отметили в ГСУ СК. Сведения о пострадавших уточняются.

В оперативных службах ТАСС ранее сообщили, что три человека пострадали из-за поломки подъемника.