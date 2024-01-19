В больницу после аварии на подъемнике в Дмитрове доставили трех человек

Все пациенты обследованы, подозрения на переломы не подтвердились

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Три человека доставлены в больницу в результате поломки подъемника на горнолыжном комплексе "Степаново" в Дмитровском округе. Они обследованы, подозрения на переломы не подтвердились, сообщил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

"По уточненной информации, в больницу доставлены три человека. Все пациенты обследованы, в госпитализации не нуждались. Подозрения на переломы не подтвердились", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным Следственного комитета РФ по Московской области, в пятницу на горнолыжном курорте в деревне Степаново Дмитровского городского округа произошла авария механизма подъемника. Предварительной причиной является поломка поворотного колеса, в результате чего произошла остановка подъемника. Возбуждено уголовное дело.