В Ярославле возбудили дела о халатности при обеспечении людей с инвалидностью колясками

На сумму более 2 млн рублей были поставлены и приняты кресла-коляски, которые не соответствуют требованиям технической документации

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Следственные органы в Ярославле возбудили уголовные дела о халатности при приобретении средств реабилитации для людей с инвалидностью на сумму более 17 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ярославской области.

"Следственными органами СК России по Ярославской области по материалам проверки органов прокуратуры возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, между ярославским отделением Фонда социального страхования РФ и коммерческими организациями были заключены контракты на поставку абсорбирующего белья для людей с инвалидностью на сумму более 15 млн рублей. Должностные лица ФСС приняли товар, который не соответствует условиям госконтрактов. Также на сумму более 2 млн рублей были поставлены и приняты кресла-коляски, которые не соответствуют требованиям технической документации.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры области, приобретались кресла-коляски меньшие по размерам, чем установлено индивидуальными программами реабилитации людей с инвалидностью, или не соответствовавшие по типу. Госконтракты были заключены в 2021-2022 годах.

Следователи изъяли документацию, проводятся допросы свидетелей, устанавливают конкретных лиц, причастных к совершению преступления.