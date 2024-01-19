Полиция задержала пассажира, зарезавшего мужчину в электричке

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый за кражи, мошенничество и побои житель Волгоградской области 1968 года рождения

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который в ходе конфликта ножом ударил пассажира в электричке Москва - Сергиев Посад, в результате полученных травм пострадавший скончался. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В электричке Москва - Сергиев Посад между двумя пассажирами произошел конфликт. "Один из участников потасовки получил ножевые ранения и был госпитализирован, а его оппонент скрылся с места происшествия. Впоследствии пострадавший - ранее судимый житель Саратовской области 1981 года рождения - скончался", - сказал в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу и линейного управления МВД России на станции Москва - Ярославская установили личность скрывшегося злоумышленника и задержали его в подмосковном поселке городского типа Монино", - добавили в пресс-службе, отметив, что задержанным оказался ранее неоднократно судимый за кражи, мошенничество и побои житель Волгоградской области 1968 года рождения.

Мужчина пояснил, что в электропоезде у него произошел конфликт с одним из пассажиров, который после словесной перепалки начал угрожать ему ножом. В ходе борьбы он смог перехватить нож и им же ранил оппонента, после чего убежал.

Транспортные полицейские передали подозреваемого в убийстве следственным органам. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.