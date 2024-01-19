В Крымском районе Кубани ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

прогнозируется сильный дождь, мокрый снег, гололед и подъем уровня воды в водоемах

ТАСС, 19 января. Режим повышенной готовности введен в Крымском районе Краснодарского края из-за непогоды, прогнозируется сильный дождь, мокрый снег, гололед, подъем уровня воды в водоемах. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь.

"В Крымском районе введен режим повышенной готовности. Он будет действовать до 23 января в связи с неблагоприятными погодными условиями. Прогнозируется сильный дождь, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега на провода. На реках района ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок", - написал он.

Лесь уточнил, что сотрудники ГО и ЧС круглосуточно наблюдают за состоянием рек и водоемов района, работает система "Безопасный город", дорожные службы, поселения района заготовили смесь соли и песка для обработки дорог.