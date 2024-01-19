Экс-декан филиала ПсковГУ получил 3,5 года условно за взятки от студентов

Ему также назначили штраф в размере 400 тыс. рублей, а также лишили права заниматься педагогической деятельностью

ПСКОВ, 19 января. /ТАСС/. Суд в Великих Луках Псковской области признал виновным бывшего декана филиала ведущего вуза региона - Псковского госуниверситета (ПсковГУ) - в получении взятки от группы студентов и служебном подлоге. Он получил 3,5 года лишения свободы условно, штраф в 400 тыс. рублей и лишился права заниматься педагогической деятельностью, сообщила пресс-служба прокуратуры Псковской области.

"В городе Великие Луки суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего декана за совершение за совершение пяти преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и одного преступления по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Мужчине назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы со штрафом, кратным сумме взяток, в размере 400 тыс. рублей, с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на три года. Основное наказание в виде лишения свободы судом назначено условно с испытательным сроком на три года", - отмечается в сообщении.

Бывший декан инженерно-экономического факультета филиала ПсковГУ в Великих Луках с 2018 по 2022 годы, пользуясь своим должностным положением, обращался к преподавателям с просьбой выставить в экзаменационные ведомости и зачетные книжки положительные отметки об успешной сдаче зачетов, экзаменов, курсовых и практических работ для пяти студентов без их фактического присутствия и без проверки теоретических знаний.

"За данные незаконные действия декан получил от каждого из студентов взятки в размере от 15 тыс. до 65 тыс. рублей. Он же совершил служебный подлог из корыстной заинтересованности, то есть удостоверил своей подписью экзаменационные зачетные ведомости, в которые были внесены ложные сведения о сдаче студентом экзаменов, зачетов и курсовой работы, после чего стало возможным продолжить обучение", - говорится в сообщении.