В Курске прозвучало оповещение о ракетной опасности

Жителей города попросили не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Вскоре ракетную опасность отменили

ТАСС, 19 января. Оповещение о ракетной опасности прозвучало в Курске, жителей попросили не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

"В Курске запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)", - написал он в 20:55 мск. "Если вы находитесь на улице - уйдите в безопасное место", - добавил Старовойт.

Спустя несколько минут тревогу отменили. "Отбой ракетной опасности", - написал Старовойт в 21:07 мск.

В новость были внесены изменения (21:10 мск) - добавлена информация об отмене ракетной опасности.