Суд отправил под домашний арест Салмона Джумабоя за разжигание ненависти

По версии следствия, блогер публиковал постановочные видео, где высмеивал девушек славянской внешности

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы отправил под домашний арест блогера из Таджикистана Салмона Джумабоя (настоящая фамилия Раджабзода) по делу об экстремизме после оскорбления в интернете девушек славянской внешности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд избрал Салмону Раджабзода меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде.

17 января Мосгорсуд отменил постановление Симоновского суда Москвы от 9 января, в котором суд отказал в аресте блогера. Материал был направлен в Симоновский суд Москвы на новое рассмотрение.

Блогера задержали 7 января. Уголовное дело в его отношении Раджабзода возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По версии следствия, он публиковал постановочные видео, где высмеивал девушек славянской внешности.