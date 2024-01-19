В Азербайджане произошли землетрясения

Их магнитуда составила 4,8 и 5,1

БАКУ, 19 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в Азербайджане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 62 км к юго-западу от Баку, где проживает около 1,1 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Позднее сейсмоцентр Национальной академии наук республики сообщил о еще одном землетрясении магнитудой 5,1. По его данным, эпицентр находился в 15 км к юго-западу от города Ширван, где проживает порядка 70 тыс. человек.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В новость внесены изменения (22:00 мск) - добавлена информация о втором землетрясении.